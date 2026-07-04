Héctor Carrillo marcó el periodismo rosa

La voz que durante más de cinco décadas documentó la vida de artistas, cantantes y figuras de la cultura en México se apagó. Héctor Carrillo, periodista de espectáculos y colaborador de Maxine Woodside, murió a los 70 años.

La noticia fue dada a conocer por la propia presentadora, quien dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedirlo: “Descansa en paz mi querido Hectorito. Ya llegaste a los brazos de tu querida Amadita, tu adorada madre. Que Dios nuestro señor te reciba en su Santa Gloria. La cultura y yo te vamos a extrañar”, escribió.

Carrillo pasó sus últimos momentos en un hospital, donde fue llevado de emergencia tras presentar problemas de salud. Hasta el momento, la causa del fallecimiento no ha sido dada a conocer de manera oficial.

Pupilo

Originario de la Ciudad de México, encontró su vocación desde muy joven. Con apenas 15 años comenzó a colaborar en publicaciones como Púlpito, Mi Periodiquito de Novedades y el noticiero de Tomás Perrín, para después iniciar una trayectoria que lo convertiría en una de las voces más reconocidas de la fuente de espectáculos.

Su carrera se extendió por la radio y la televisión. Pasó por XEX y XEW antes de integrarse, en 1982, al noticiero Hoy Mismo, donde estuvo al frente de la sección de espectáculos. Uno de los proyectos que marcó su trayectoria fue Visitando a las estrellas, programa en el que construyó un estilo de entrevista cercano y que lo distinguió durante la década de los ochenta. Su presencia fue tan reconocida que incluso inspiró al personaje Héctor Carrito, interpretado por Aleks Syntek en Chiquilladas.

A lo largo de su carrera conversó con figuras como María Félix, “Cantinflas”, Juan Gabriel, Vicente Fernández, Luis Miguel, Verónica Castro, Roberto Gómez Bolaños, Plácido Domingo, Leonora Carrington, Anthony Hopkins, Lucero, Yuri, Isaac Hernández y Alondra de la Parra, entre muchas otras personalidades.