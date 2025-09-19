Héctor de Anda presenta nuevo libro

El talentoso artista multidisciplinario, el jalisciense Héctor de Anda, presentó ante artistas, personalidades del ámbito cultural, amigos y familia su libro Metáfora de transición, el cual ofrece un recorrido por más de cuatro décadas de la trayectoria De Anda, uno de los creadores más destacados en el ámbito del arte objeto en México.

La publicación fue presentada en el Museo de Arte Carrillo Gil (MACG), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

La obra, editada por el propio De Anda, reúne textos críticos, ensayos inéditos y documentos históricos que integran las reflexiones de más de veinticinco voces fundamentales del arte contemporáneo mexicano. "Este libro es un espejo en el que convergen las voces que me han acompañado y desafiado a lo largo de los años. Es memoria compartida, tránsito de ideas y testimonio del arte como forma de vida", expresa el autor.

En la presentación participaron el investigador y crítico de arte Rafael Pérez y Pérez, la curadora e historiadora del arte Blanca González y la curadora independiente y gestora cultural, Itala Schmelz.

Más que una antología crítica, es un documento que refleja los cambios sociales, urbanos y estéticos de la Ciudad de México desde la segunda mitad del siglo XX, en diálogo principalmente con el teatro, la moda y la memoria urbana.

El libro incluye textos de Olivier Debroise, Luis Carlos Emerich, Carlos Blas Galindo, Graciela Kartofel, Rafael Pérez, Betsabeé Romero, y más.