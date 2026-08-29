Héctor Ortiz mantiene vivo al “Rey”

Elvis Presley murió hace casi cinco décadas, pero el “Rey del Rock” sigue presente. En México, Héctor Ortiz lleva 44 años manteniendo vivo su legado, reconocido internacionalmente.

El próximo 30 de agosto, Ortiz llegará al teatro Metropólitan con Elvis Epic Experience, un espectáculo inspirado en las grandes presentaciones que Presley realizó en Las Vegas durante los años setenta. “Que vaya toda la familia, incluso con niños y vivan esta experiencia, que es única e irrepetible. Además de poder visitar el Centro Histórico, que es maravilloso. Pueden ir a comer y después a ver el concierto, y terminar de pasar una tarde maravillosa”, dijo Héctor Ortiz.

Gran elenco

La noche contará con 15 artistas en escena, entre músicos, coros y la participación especial de The Blue Rockets. El repertorio incluirá canciones que anteriormente no habían formado parte del espectáculo, como “Hard headed woman”, “Unchained melody” y “I just can’t help believing”.

La historia de Ortiz con Elvis comenzó en 1982, cuando interpretó al cantante en una versión mexicana de José, el soñador. Desde entonces, su admiración se transformó en una carrera dedicada a reproducir no solamente la apariencia del “Rey”, sino también sus movimientos, su personalidad y su manera de conectar.