El distanciamiento entre Héctor Parra y su hija Alexa Hoffman no tiene vuelta atrás; así lo dio a conocer Daniela Parra, hija mayor del actor y quien aseguró que su padre ya no tiene ningún interés en buscar a su hermana cuando recupere su libertad.

Recordemos que Parra se encuentra en el Reclusorio Oriente desde 2021, cuando Alexa lo denuncio por abuso sexual y, después de años de litigios y de recibir una condena de 13 años y 10 meses de prisión, la Sala Novena del Tribunal Superior de Justicia decidió reducir la sentencia a 12 años y medio. Ante esta situación, Alexa expresó públicamente estar aterrada por la posibilidad de encontrarse con su padre en la calle y exigió que se le haga justicia.

Ahora, Daniela decidió responder al mensaje de su hermana y en una entrevista reveló que Héctor Parra ha decidido dejarla atrás: “No sé por qué está pidiendo justicia, si en teoría ya se le hizo: mi papá lleva casi cuatro años en el reclusorio. Y en exclusiva les digo que (mi papá) no la va a buscar cuando salga. Entonces, que no tenga miedo porque no la va a buscar, e incluso creo que ella ya hasta se quitó los apellidos”.

Las palabras de la joven dejaron claro que la relación entre Héctor y Alexa está completamente fracturada y sin ninguna posibilidad de reconciliación; y es que, si el histrión guardaba una pequeña esperanza de reencontrarse con su hija, todo cambió tras ver las recientes declaraciones de su hija en televisión.

“Vuelve a salir y vuelve a decir esas cosas... Mi papá claro que la ve, porque dentro tienen televisión. Justamente me dijo que en ese momento se le terminó por salir del corazón, porque él todavía tenía la esperancita, pero ahora sí lo vio y me dijo ‘si antes tenía un poquito, ahora sí ya se terminó’”, agregó Daniela.

Asimismo, explicó las razones por las que su padre se ha negado a pagar los casi 200 mil pesos que se determinaron como reparación del daño, pues aún confía en que podrá demostrar su inocencia. “Sería desacato si cumpliera toda la condena y al final no lo paga; es más, ni siquiera podría salir del reclusorio si no pagara. Pero si sale absuelto, que es a lo que vamos con el amparo, no tiene que pagar nada de eso”, afirmó.

A pesar de que ya fue sentenciado, el futuro legal de Parra sigue siendo incierto. Recientemente, la defensa del actor interpuso un amparo con el que buscan echar para atrás la condena y obtener su libertad.