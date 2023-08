Daniela Parra, la primogénita del actor Héctor Parra, sigue aferrada a la esperanza de ver a su padre fuera de prisión. A pesar de la sentencia de diez años y seis meses que pesa sobre el conocido artista por corrupción de menores, la joven continúa brindándole su apoyo, deseando que él pueda superar su vida cotidiana tras las rejas.

En el año 2019, el protagonista de La usurpadora fue públicamente denunciado por su otra hija, Alexa, fruto de su relación con Hoffman, por abusar de ella desde su infancia hasta su adolescencia. En este contexto, Daniela ha reiterado en múltiples ocasiones su creencia en la inocencia de su padre y ha emprendido diversas acciones para recaudar fondos en su favor. En medio de la fuerte situación, la joven compartió con Ventaneando que tanto ella como su padre tienen la intención de convertir su historia en un libro o un documental.

“Mi papá es quien realmente está escribiendo. Él tiene una historia que contar, y yo también desde fuera. Hemos vivido experiencias muy distintas y nuestras historias son diferentes. No sé cómo lo haremos, pero es una narrativa que deseamos compartir, no solo por nosotros, sino para visibilizar todo lo que está ocurriendo. No se trata solo de mi papá, hay muchas personas en la misma situación, y si tenemos la oportunidad de ponerlo en evidencia, lo haremos”, expresó.

Parra admitió que, debido a esta problemática y los sacrificios que ha implicado, su vida ha sufrido una transformación radical. “Ha sido bastante extraño. Veo a mis amigos que trabajan y viajan, llevan una vida normal. Yo también trabajo como ellos, pero no tengo la oportunidad de viajar ni realizar esas actividades, que sé que volveré a hacer en algún momento”, concluyó.