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Herencia de Grandes se presenta en Tuxtla

Junio 08 del 2026
Herencia de Grandes se presenta en Tuxtla

Una auténtica fiesta de la música regional mexicana se vivió este fin de semana en el Foro Chiapas de Tuxtla Gutiérrez, donde, pese a la intensa lluvia que se registró en la capital chiapaneca, cientos de personas se dieron cita para disfrutar el espectáculo Herencia de Grandes, demostrando su pasión y cariño por este exitoso proyecto musical.

Desde temprana hora, los asistentes comenzaron a llegar al recinto para ser parte de una velada que prometía emociones, recuerdos y grandes éxitos. Las condiciones climáticas no fueron impedimento para que el público permaneciera firme, dispuesto a cantar y gozar cada uno de los temas que forman parte de la historia del regional.

La noche arrancó con la participación de los artistas invitados, El De La Guitarra y Grupo Los Chavalos, quienes fueron los encargados de encender el ambiente y preparar el escenario para el espectáculo principal. Con su talento y energía lograron conectar rápidamente con la audiencia, que respondió con aplausos y muestras de entusiasmo.

Minutos más tarde llegó el momento más esperado con la presentación de Herencia de Grandes, agrupación que hizo vibrar a los asistentes con un repertorio lleno de éxitos que fueron coreados de principio a fin. Cada interpretación despertó emociones y recuerdos entre los asistentes, generando una atmósfera de cercanía y celebración.

Entre voces al unísono, aplausos constantes y momentos que pusieron la piel de gallina, quedó demostrado por qué este show se ha convertido en uno de los favoritos del público. La conexión entre los artistas y sus seguidores fue evidente durante toda la velada, convirtiéndola en una experiencia inolvidable.

Al final de la noche, Tuxtla Gutiérrez se rindió ante el talento y la emoción de Herencia de Grandes, en un concierto en el que la lluvia pasó a segundo plano y la música fue la gran protagonista. Una noche llena de sentimiento, tradición y grandes éxitos, que permanecerá en la memoria de todos los que fueron parte de este encuentro musical.

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