Herencia de oro

Ángela Aguilar Álvarez Alcalá nació el 8 de octubre de 2003 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Es hija del cantante Pepe Aguilar y nieta de las leyendas Antonio Aguilar y Flor Silvestre, por lo que desde pequeña creció rodeada de música, escenarios y una de las dinastías más importantes del espectáculo mexicano.

Su carrera comenzó desde muy temprana edad acompañando a su familia en giras y presentaciones. Sin embargo, fue en 2018 cuando logró un reconocimiento internacional con la interpretación de “La Llorona” durante los Latin Grammy, actuación que cautivó al público por su extraordinaria voz y presencia escénica.

Ese mismo año lanzó el álbum Primero soy mexicana, un homenaje a grandes intérpretes de la música ranchera. El disco recibió una excelente respuesta por parte de la crítica y le valió nominaciones a importantes premios internacionales, consolidándola como una de las nuevas promesas del género.

Estilo

A lo largo de su trayectoria, Ángela ha destacado por su interpretación de rancheras, mariachi y música tradicional mexicana, combinando el respeto por las raíces con un estilo fresco que ha conectado con las nuevas generaciones. Canciones como “En realidad”, “Ahí donde me ven”, “Qué agonía”, a dueto con Yuridia, y “Dime cómo quieres”, junto a Christian Nodal, se han convertido en algunos de sus mayores éxitos.

Además de su talento musical, Ángela Aguilar se ha distinguido por promover la cultura mexicana a través de su imagen, sus vestuarios tradicionales y el orgullo con el que representa las raíces del país en escenarios internacionales.

En los últimos años, su vida personal también ha estado bajo los reflectores, especialmente tras su matrimonio con Christian Nodal. A pesar de la atención mediática, la cantante ha continuado enfocada en su carrera artística, lanzando nueva música y presentándose en importantes festivales y conciertos.

Hoy, Ángela Aguilar es considerada una de las voces femeninas más representativas de la nueva generación del regional mexicano. Su talento, disciplina y pasión por la música la han convertido en una artista con proyección internacional y en una digna heredera del legado de la familia Aguilar.