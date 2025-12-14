Herencia de Paquita sale a la luz

La muerte de Paquita la del Barrio, una de las figuras más emblemáticas de la música ranchera, no solo dejó un vacío en los escenarios, sino también preguntas sobre el destino de su patrimonio. En días recientes, diversas versiones apuntaron a un presunto conflicto entre los hijos de la cantante por un inmueble ubicado en el estado de Hidalgo, situación que rápidamente encendió las alarmas entre fans.

Las especulaciones crecieron al señalarse que existía un desacuerdo por unos terrenos en Tula, lugar donde Paquita construyó. Sin embargo, fue su antiguo manager, Paquito Torres, quien decidió aclarar públicamente el panorama y poner fin a los rumores que hablaban de disputas internas.

Despejan dudas

En entrevista con el programa De primera mano, Paquito Torres explicó que, contrario a lo que se ha difundido, no existe una pelea entre los herederos de Paquita la del Barrio.

Torres confirmó que el terreno en Tula sí formó parte de la herencia de la cantante, pero puntualizó que la situación se volvió confusa por un detalle legal que no estaba del todo claro ni siquiera para la propia artista.

Según su versión, Paquita dejó claramente establecido en su testamento que uno de sus nietos sería el heredero del inmueble, decisión que fue conocida y aceptada por la familia desde el momento en que se leyó el documento.

Este inmueble se lo heredó Paquita a uno de sus nietos, y todos estaban conscientes de ello, afirmó Torres, desmintiendo de forma directa cualquier versión de confrontación entre los hijos de la famosa .

El detalle legalque complicó todo

La polémica no surgió por la voluntad de Paquita, sino por la revisión posterior de los documentos del predio. De acuerdo con Paquito Torres, al analizar las escrituras del terreno se encontraron con una sorpresa inesperada. La cantante, al momento de elaborar su testamento, solo mencionó el terreno donde estaba construida la casa, que fue el que quedó formalmente registrado en el documento legal.

Los otros dos predios no fueron incluidos de manera explícita, lo que derivó en que quedaran intestados, es decir, sin una designación clara de heredero. Este hallazgo obligó al equipo legal de la familia a iniciar un juicio intestamentario para definir el destino de esos terrenos que no quedaron estipulados de manera formal en el documento.

¿Sabía que eranvarios terrenos?

Uno de los puntos más llamativos de la declaración de Torres fue su afirmación de que ni la propia Paquita la del Barrio sabía que el predio estaba dividido en varias escrituras. Según explicó, la intérprete siempre creyó que se trataba de un solo terreno, por lo que su voluntad se centró únicamente en la propiedad donde se encontraba la vivienda.

Creo que ni Paquita sabía que este predio tenía dos o tres escrituras, comentó el otrora manager, dejando ver que la situación no fue producto de negligencia ni de una mala intención, sino de un desconocimiento legal que ahora debe resolverse por las vías correspondientes.

¿Hubo pleito entre los hijos?

Pese a lo que se difundió en redes sociales y algunos medios, Paquito Torres fue enfático al señalar que la relación entre los hijos y herederos de Paquita es completamente pacífica. Aseguró que desde la primera reunión con el notario, todo se ha manejado con diálogo, respeto y acuerdos mutuos.

Desde que hubo esta primera reunión con el notario, todo se ha dado de común acuerdo. Existe comunicación, no ha habido ninguna ruptura, declaró, desmintiendo categóricamente un ambiente de tensión familiar.

Incluso, destacó la actitud de los hijos de la cantante, quienes han mostrado empatía y coherencia respecto a la voluntad de su madre, especialmente hacia el nieto designado como heredero del terreno principal.