Hermana de Gala Montes la defiende

Esta semana, el nombre de Gala Montes se ha convertido en tendencia en las redes sociales, esto por la polémica que se desató luego de que su madre la acusara de despido injustificado y agresiones físicas.

Según una entrevista que la señora Crista dio a TVNotas, la villana de Vivir de amor, después de trabajar juntas por más de 18 años, la separó de su cargo como manager sin darle un solo peso, por lo que tuvo que gastar todos sus ahorros en abrir una cafetería para poder sobrevivir.

Gala, de inmediato, respondió a estas declaraciones y tachó a su madre de quererla extorsionar y robarle su dinero; además de que la culpó por la depresión y ansiedad que actualmente le fueron diagnosticadas. A todo este drama familia se sumó, Krista (mejor conocida en redes sociales como “Beba”), la hermana de Montes, quien a través de una transmisión en vivo salió en defensa de la también cantante y contó su versión de los hechos.

“Beba” inició su relato explicando que hasta ahora no había tenido una buena relación con su hermana, pues su madre se encargaba de ponerlas una en contra de la otra; además de que ella no pasó mucho tiempo en la casa familiar, pues después de enterarse de su embarazo, decidió hacer su vida por su cuenta.

Incluso, explicó que su madre jamás la ayudó ni económicamente ni con los cuidados de su hija, y no fue sino hasta la pandemia de covid-19, cuando tuvo un muy mal momento económico, que regresó a vivir con ellas. “(Gala) me dijo ‘vente para acá, no te va faltar techo y un plato de comida’, y eso es algo que se agradece”, asegura.

Fue entonces cuando, afirmó, pudo presenciar los malos tratos que la señora Crista ejercía hacia Gala, y aunque confirmó que sí existió violencia física, detalló que no fue como su madre contó a la revista: “Sí hubo golpes, es la verdad, sí pasó... Pero no fue así”, dijo. En la versión que “Beba” narró, Gala habría cuestionado a la señora Crista por facturas, estados de cuenta y tarjetas de su propio dinero y la discusión comenzó cuando esta última se negó a darle razón al respecto.

La situación habría escalado al grado de que la madre de la actriz tomó una lámpara y la terminó arrojando hacia su hija. Por fortuna, Gala pudo esquivarla y evitar así un golpe que pudo resultar grave. Pero eso no fue todo, la influencer también mostró algunos mensajes que recibió de su mamá, en los que la agredía por unas fotos en traje de baño que compartió en sus redes y le aconsejaba abrir una página para poder comercializarlas.

“Beba” asegura que, al igual que su hermana, los malos tratos de su madre le han generado varios trastornos como una depresión severa y una anorexia nerviosa, pero que ya se encuentra bajo tratamiento. El video no está disponible en las redes sociales, pues la joven no lo guardó en ninguno de sus perfiles, pero fue visto por varios de sus seguidores.

Gala Montes, por su parte, aseguró que tomaría acciones legales en contra de su madre. Sin embargo, después de las palabras de su hermana, ya no ha vuelto a hablar respecto a este tema.