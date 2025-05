Hermanas rompen estereotipos

“Estoy harta de escuchar que todo es ‘antiaging’ (antienvejecimiento)”, admite Alessandra Rosaldo. Como si para las mujeres envejecer fuera un problema que deben que resolver. La cantante de Sentidos Opuestos, hoy de 53 años, recuerda lo que empezó a sentir después de los 40, cuando ya no lucía como la veinteañera que consolidó su carrera en los años 90. En esa etapa, dice, habría agradecido un espacio donde hablar de lo que pasaba por dentro, mientras afuera se le exigía verse siempre igual, aunque ni ella misma supiera cómo nombrarlo. “Haber tenido un sistema de apoyo femenino en mis 30 y en mis 40 habría marcado una gran diferencia. Aun con hermanas cercanas, hubo tantos temas que en aquel entonces no se hablaban o ni siquiera sabíamos nombrar”, comparte en entrevista. A partir de esos vacíos surgió la idea de Entre hermanas, el podcast que conduce junto a su hermana Mariana Sánchez-Williams. En ese espacio, ambas exploran temas que durante años evitaron o no sabían cómo abordar: el cuerpo que cambia, el m