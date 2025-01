Antes de estrenar su disco Paris Texas, en 2022, el cantante folk originario de Meoqui, Chihuahua, Kevin Kaarl, pasó por una etapa de depresión profunda. Ante esto su hermano se sumó de lleno a su proyecto musical, principalmente como productor, pero también como músico, y ahora inician este 2025 juntos.

“Aprendí a sobrellevar la vida de andar de ‘tour’, aprendí que tienes que ponerte a ti mismo antes, a cuidar tu salud mental más que nada; aprendí de música. Mi hermano no sé de dónde sacó tantas cosas para el nuevo álbum, y juntos estamos ahora entusiasmados por lo que viene”, cuenta con emoción Kevin.

Desde el lanzamiento de Paris Texas, Kevin y Bryan Kaarl giraron juntos en el que en un principio fuese el proyecto individual de Kevin, y a partir de eso, el cantante, que en algún momento se sintió hundido emocionalmente, resurgió, y con ello surgieron nuevas canciones.

“Tenerlo aquí conmigo en los conciertos o tenerlo en el estudio aliviana mucho el rollo de estar girando y de estar en este medio de la música porque no te sientes solo, te sientes acompañado, siempre tienes un apoyo. Antes de un concierto me ‘agarra a golpes’, no literalmente; me molesta y motiva, te da esa energía antes de subir al escenario, y al bajar está ahí”, describe el chihuahuense de su convivencia.

Sin embargo, como en toda relación, reconoce, hay momentos en los que debe saber lidiar con opiniones distintas a la suya y también a las de su propio hermano. “Hemos estado toda la vida juntos. Somos gemelos, tenemos peleas, con peleas nos referimos a cosas que pasan en el estudio, que ocurren en un momento, pero al minuto ya estamos al cien otra vez, y lo tomamos como una nueva experiencia enriquecedora”, comenta. “Antes nos peleábamos más, era una pelea por estar estresados de tenernos tanto tiempo juntos trabajando, pero hemos aprendido a sobrellevarnos y siempre estamos en constante plática para ver qué hacer el uno por el otro”, añade Kevin.

Esta relación ha llevado al intérprete a una etapa de su carrera que describe como la más creativa, lo cual, reconoce, no hubiese sido posible sin su hermano Bryan. De Ultra sodade, aún sin fecha de salida, ya se lanzaron los temas “Esta noche” y “No me culpes por sentir”, los cuales ya están disponibles en plataformas de streaming.