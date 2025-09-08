Hermanitos cumplieron años

Con una fiesta por partida doble fue como Lucca e Indara celebraron su cumpleaños, en compañía de sus familiares, que no dudaron en acompañarlos en esa fecha tan especial. La temática estuvo dividida: el pequeño eligió a su superhéroe favorito, Spiderman, mientras que su hermanita tuvo una tierna fiesta de la Abejita Chiquitita. La albercada, los juegos, las risas y muchas sorpresas más no podían faltar esa tarde especial. Los invitados les desearon lo mejor y se tomaron las fotos del recuerdo