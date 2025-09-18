Hermanitos cumplieron años

Muy contentos, los hermanitos León y Luis Enrique celebraron sus nueve y diez años de edad, con una divertida fiesta temática de luchadores. Sus amigos se dieron cita para acompañarlos esa gran tarde. Los juegos, el divertido show, las sorpresas y la mesa de postres llena de detalles alusivos al ring no se hicieron esperar. Los invitados disfrutaron entre risas y aplausos, y posteriormente les cantaron “Las mañanitas” a los cumpleaños, quienes estuvieron más que felices