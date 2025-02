Alex Bisogno, quien había asumido el rol de principal apoyo durante la enfermedad de su hermano Daniel, expresó su frustración e impotencia al no haber podido cumplir la promesa de salvarlo, y negó tener influencias para que le hicieran al conductor el trasplante de hígado al que se sometió, como se dice.

“Mira, eso me da mucha gracia. Te voy a explicar por qué no sucedió eso; no se sabe, no se conoce lo que es un protocolo de trasplante. Para empezar hay una lista, todo lo desconocía, simplemente la palabra trasplante yo ya lo relacionaba con muerte y, al contrario, se tiene que relacionar con vida porque es la oportunidad de vivir”, expresó Alex en el programa de Youtube de Gustavo Adolfo Infante.

Recibió apoyo

Bisogno relató que la televisora del Ajusco siempre estuvo al pendiente de la salud de Daniel y señaló que los directivos dijeron que tenían “cartera abierta” para atender los problemas de salud del presentador. Negó que fuera Pati Chapoy quien cubriera los gastos del hospital.