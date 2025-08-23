Hermanos Revueltas en el universo del arte

Adentrarse en el universo creativo de la familia Revueltas implica también sumergirse en la escena artística del México Moderno. Las composiciones musicales de Silvestre, la actuación y baile de Rosaura, la escritura de José y la pintura e ilustración de Fermín tejieron redes con creadores como Lola Cueto, Diego Rivera, Leopoldo Méndez, Carlos Mérida, Manuel Álvarez Bravo y más.

La influencia de la familia se puede dimensionar en la muestra “Estéticas Revueltas. Una familia de vanguardia”, que inaugura en el Museo de Arte Moderno. “El punto de la exposición es (mostrar) que introducen elementos estéticos que van a ser relevantes”, explica la curadora del museo Brenda Caro.

Familia multidisciplinaria

La especialista señala que aunque los conceptos de multidisciplina e interdisciplina son contemporáneos, “en realidad el arte moderno de nuestro país está atravesado por los cruces disciplinares” y el trabajo de los Revueltas es muestra de ello. Por ejemplo, en la exposición hay stills y video de la película La otra, dirigida por Roberto Gavaldón, escrita por José Revueltas y cuya escenografía fue realizada por el artista Gunther Gerzso.

Otro ejemplo es que se exhiben fotografías que hizo el Taller Álvarez Bravo del ballet La Coronela, protagonizado por Rosaura Revueltas, con vestuario creado por el artista Gabriel Fernández Ledesma y cuyos bocetos se muestran por primera vez en esta exposición.

Ese no es el único material inédito que se presenta en esta ocasión. Por el lado de Silvestre Revueltas se encuentran sus composiciones juveniles, junto a la partitura que hizo en los años 30 para Redes, película de Paul Strand y una carta que le escribió el propio cinefotógrafo. “Los hermanos Revueltas tuvieron la oportunidad de colaborar con muchos artistas de la época, lo que es interesante es que no hay un proyecto en el que hayan colaborado los cuatro”, apunta Caro.

“Estéticas Revueltas. Una familia de vanguardia” estará abierta al público hasta el 15 de febrero del 2026. En ese año también se rendirá homenaje a José Revueltas a propósito de su 50º aniversario luctuoso.