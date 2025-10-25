Héroes imperfectos contra la corrupción

Cuando se piensa en un superhéroe se vienen a la cabeza figuras como Superman o la Mujer Maravilla, quienes son perfectos física y moralmente.

En 2023 llegó la serie Gen V, la cual incluía a un grupo de jóvenes superhumanos que rompieron con este esquema. “Nos gustaron tanto porque son imperfectos, son como la vida real, donde no conocemos a una sola persona que no tenga imperfecciones y es justamente eso lo que llegamos a amar”, declaró Lizze Broadway.

La actriz interpreta a Emma Meyer, una heroína que puede alterar su tamaño mediante una purga o comiendo.

Nueva entrega

La primera temporada de Gen V presentó a un grupo de jóvenes superdotados que están en busca de identidad y aceptación, por lo que ingresan a la Escuela de Lucha contra el Crimen de la Universidad Godolkin.

En la segunda entrega, disponible en la plataforma streaming Prime Video, sus problemáticas han cambiado. “Lo que enfrentamos en esta temporada tiene que ver menos con temas como la discriminación y la aceptación, y más con esa lucha contra las autoridades que tienen demasiado control”, señaló Jaz Sinclair.

Jaz, quien protagoniza la serie como Marie Moreau, que puede manipular psíquicamente la sangre, explicó que parte de lo que detona el conflicto en estos nuevos episodios es que estos chicos descubren que aquellas personas en las cuales confiaban solo ven en ellos al factor que les ayudará a desatar una guerra conveniente para cierto sector. “Ellos ven toda la corrupción que está sucediendo en el mundo de ‘Gen V’ o en el universo de ‘The Boys’ (la serie origen de esta secuela), y eso los influye para convertirse en mejores superhéroes. Creo que en el caso de Marie, entró al mundo de Godolkin muy inocente y se volvió un poco más dura al enfrentarse a la verdad”, señaló Sinclair.

En esta segunda temporada, estos superhéroes, cuyos poderes son particularmente extravagantes, siguen aprendiendo a vivir con ellos y a utilizarlos de la mejor manera, aunque nunca terminan de estar del todo cómodos con ellos. “Es más que una evolución, a diferencia de la primera temporada, porque son adultos en plena transformación, pero algunos de los dilemas morales y éticos a los que se enfrentan también podría aplicarse a los adultos”, explicó London Thor.

Él, junto al actor Derek Luh, da vida a Jordan Li, un cambiador de género, quien dependiendo de si es hombre o mujer puede tener superresistencia o disparar su energía.