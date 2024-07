Lorena Herrera está siguiendo los pasos de Carmen Salinas, en el sentido de que la prensa le pide opinión sobre todo lo que acontece en el mundo de la farándula, cosa que ella toma con cierto humor e ingenio.

“¿Me va a preguntar de alguien? ¿De Irina Baeva, de Niurka, de quién?”, comentó Lorena Herrera durante un encuentro con la prensa, que la entrevistó después de haber sido coronada como “reina de reinas” de la comunidad LGBTTTIQ+.

Entre los cuestionamientos que tuvo que responder, estuvieron las críticas que la actriz rusa Irina Baeva está recibiendo por su desempeño como protagonista del musical Aventurera, a lo que Lorena contestó mesuradamente.

“Yo no la vi, no fui al estreno, solo vi un poquito en Youtube. Creo que ella está dando su cien por ciento, está haciendo lo mejor que puede pero no esperaren que sea una Niurka, que ha bailado toda su vida, o una Liz Vega, ambas excelentes bailarinas que han estado en concursos de baile y los han ganado, entonces tienen una experiencia tremenda, Irina nunca había bailado por eso está haciendo lo mejor que puede”, dijo Herrera.

La cantante pidió que no se hicieran comparaciones porque no sería justo, y que ella en su lugar estaría en depresión al ver todas las críticas negativas que se le han hecho, además como artista no tiene la autoridad moral de dar su opinión sobre el trabajo de Baeva, porque no le gusta bailar.

“No está padre que comparen, que la acribillen de esa forma, porque de verdad yo estaría en una depresión terrible con tantas opiniones tan negativas, yo creo que sí deberían de ver el esfuerzo que ella está haciendo”, dijo.

Lorena explicó que a ella no le molesta que le hagan preguntas sobre cosas que no tengan que ver con ella, porque al final tiene la libertad de contestar o no, pero a lo largo de su carrera ha aprendido a darle la vuelta a esta situación siendo siempre amable.