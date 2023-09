Higareda se suma a ¿Quién es la máscara?

La producción de ¿Quién es la máscara? confirmó la participación de Martha Higareda como cuarta investigadora que, junto a Yuri, Carlos Rivera y Juanpa Zurita, tratará de descubrir a las personalidades ocultas dentro de los espectaculares personajes que desfilarán por el escenario de la nueva temporada de este exitoso show.

Con este nuevo reto, Martha pondrá a prueba sus habilidades para desentrañar los más complejos acertijos. Su tarea será descubrir la identidad de las personalidades que se ocultarán tras los fantásticos y exóticos personajes que aparecerán en la nueva temporada.

Martha Higareda es una de las actrices mexicanas más destacadas en el terreno internacional; además de ser productora y escritora de exitosas cintas realizadas en México y Estados Unidos.

Algunas de sus intervenciones más importantes fueron en títulos como Amar te duele; No manches, Frida; Cásese quien pueda; No manches, Frida 2; Al otro lado; Así del precipicio y 3 idiotas. También ha participado producciones extranjeras como CSI Miami, Hawaii Five-0, Queen of the South, Altered Carbon, La casa de los babys, Out of heaven y Borderland.

En la edición 2023, Omar Chaparro será el conductor, al lado de la coahuilense Marisol González. Como ya es costumbre en cada estreno de temporada del show, este año la producción sorprenderá con interesantes giros de tuerca, nuevas estrategias y diversos elementos que incrementarán la dificultad para identificar a las celebridades ocultas tras los fantásticos personajes que desfilarán por el escenario.

¿Quién es la máscara? es un formato producido por Televisa-Univision y Endemol Shine Boomdog, basado en el formato original de Munhwa Broadcasting Corporation (MBC), The King of Mask Singer. Será producido por Miguel Ángel Fox y se estrenará por Las Estrellas a mediados de octubre.