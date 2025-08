Hija de Aída Cuevas no se casa

Valeria Berganza Cuevas, hija de la conocida cantante mexicana Aída Cuevas, canceló su boda con el coach Boris Stern, según confirmó su propia mamá, aunque desconoce el motivo de la controvertida decisión.

En charla con medios de comunicación, ella decidió no entrar en polémica sobre la conclusión de ese compromiso: “Eso sí no sé (el motivo), pregúntenle a ella porque pronto la verán, está en Colombia ahorita grabando un ‘reality’”.

A pesar de deshacer la boda, Aída mostró el apoyo a su familiar: “Yo siempre he tratado de inculcarles a mis hijos que sean felices en la vida. Si esa decisión la tomó Valeria, no me queda más que apoyarla”.

Eso sí, ella rechazó categóricamente que las causas sean por una infidelidad y defendió al exprometido. “Ese muchacho es un amor, yo lo sigo queriendo, de él recibí cariño, atenciones”, expresó.