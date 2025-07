Hija de Alfredo Adame habla de su padre

Hace algunos meses, siete años después de divorciarse de Mary Paz Banquells, Alfredo Adame seguía describiéndola como “el amor de su vida” y, ahora, es su hija Vanessa quien confirma que, a su consideración, ella fue la mujer más importante en la vida del actor.

En una nueva entrevista con Matilde Obregón, el famoso contó con la compañía de su primogénita, Vanessa, producto de su primer matrimonio. Vanessa, que no suele dar entrevistas, accedió a conversar con la periodista, debido al cariño que le tiene, además, de la confianza que le inspira su labor periodística, como ella misma argumentó. Pero, por encima de esos motivos, la joven indicó que, lo que más deseaba, era limpiar el nombre de su padre que, en los últimos años se ha visto mancillado, debido a todas las polémicas en las que ha estado inmiscuido.

Para la hija de Adame, el actor nunca ha atravesado ningún cambio radical en su personalidad pues, lo que ha hecho ante los medios, es capitalizar de la controversia, mientras que como padre —afirmó— sigue siendo el hombre intachable que fue desde su juventud. “Yo conozco a mi papá y sé quién es mi papá, siempre entendí que mi papá tenía un personaje, la realidad es que mi padre no es un hombre, que viene a la casa los domingos, y le mienta la madre a sus nietos ni a mí”, expresó.

También confió que, pese a que Adame no es un hombre que suela expresar sus sentimientos, ni busque las muestras de afecto físicas, recordó que, el día en que se casó, su padre llevó su disco de José Luis Perales, para que bailaran el tema “¿Y cómo es él?”, uno de los momentos más emotivos de su boda.

Además, aclaró que durante los años en que su padre y Mary Paz estuvieron casados no sostuvo ninguna relación estrecha con la actriz, a tal grado que describió su vínculo con ella con la expresión “ni fu ni fa”.

Aunque no dejó pasar desapercibido el hecho que, así como su padre ha expresado, a su consideración, Mary Paz fue la mujer que más marco la vida del actor, pues a pesar de que cree que también amó a su madre, con Banquells compartió toda una vida. “Yo creo que es la relación más importante en la vida de mi papá, yo creo que, en su momento, mis padres se quisieron profundamente, creo que el amor de tu vida cambia muchas veces y creo que hay relaciones más contundentes que otras, al final, su relación con Mary Paz fue una relación de 25 años, tuvieron tres hijos, evidentemente, fue la relación más importante en su vida”, preponderó.

Lo que reconoció fue que el amor por sus hermanos menores sigue intacto, aclarando que, a pesar de que su padre decidió poner distancia de por medio, ella no compra pleitos ajenos. “Los quiero infinitamente, yo no me peleé con nadie”, aseguró, pero indicó que, hasta la fecha, tampoco tiene ningún tipo de contacto con ellos.