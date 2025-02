Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, pidió empatía y coherencia hacia algunas personas que afirman que ella apoya a su padrastro pese a las acusaciones por presunta violencia que hizo la exintegrante de Límete.

Melanie expresó a través de un video su descontento por cómo la están juzgando en las redes, se dijo sorprendida por todo el ataque y los falsos que se le han levantado, dijo que no podía creer que en pleno 2025 la gente siguiera creyendo todo lo que ve en redes, pues mucho de lo que se ve ni siquiera es real. “Ni siquiera tengo que dar explicaciones, para mi es estúpido todo lo que se me está diciendo, para mi es un tema que me duele bastante, que nos duele como familia y se me juzga mucho de que no estoy alzando la voz, que no la estoy protegiendo, que dónde está mi apoyo”, dijo molesta.

Melenie cuestionó a los cibernautas que la atacan y expresó que no va a alimentar el chisme, y que ha recibido instrucciones para no involucrarse en lo que está viviendo su mamá y Cruz Martínez. “¿Para ustedes apoyar es subir una foto?, para mí no es apoyarla, yo como su hija, porque eso qué, eso nomás los estoy alimentando a ustedes, es lo que ustedes quieren ver, quieren el chisme, saber lo que está pasando y eso de mi boca no va a salir porque a mí se me están dando instrucciones de que no me involucre, y ¿de dónde creen que vienen esas instrucciones?”, expresó.

Melenie ha externado en varias ocasiones que a Cruz Martínez lo quiere como a un padre.