Hija de Beyoncé debuta en la MET Gala

Con apenas 14 años, Blue Ivy Carter dio un paso importante en su vida pública al debutar en la Met Gala 2026 acompañada de sus padres, Beyoncé y Jay-Z. La adolescente no solo acaparó miradas por su linaje, sino por la seguridad con la que desfiló en uno de los eventos de moda más exclusivos del mundo.

Para la ocasión, Blue eligió un vestido strapless color crema de Balenciaga, con un diseño de falda abullonada y un corpiño estructurado que marcaba la silueta. Completó el atuendo con tacones dorados con brillo, joyería de alto impacto que incluyó collar de diamantes, anillos y pulsera y una chaqueta bomber corta que llevó sobre los hombros. El look se remató con gafas de sol estilo ojo de gato, aportando un aire moderno y sofisticado.

Su presencia llamó aún más la atención debido a que, en años recientes, la Met Gala ha establecido como regla general que los asistentes deben ser mayores de 18 años. No obstante, se contemplan excepciones cuando los invitados acuden con sus padres, algo que en este caso fue posible también porque Beyoncé fungió como copresidenta del evento, junto a Nicole Kidman, Lauren Sánchez Bezos y Anna Wintour.

Reflectores

Blue Ivy Carter nació el 7 de enero de 2012, es reconocida desde su nacimiento como una de las niñas más famosas del mundo, ha destacado como cantante, bailarina y figura pública, ha participado en conciertos de su madre y ganando un premio BET a los ocho años.

Acostumbrada desde pequeña al ojo público, Blue Ivy viene de participar en la gira Cowboy Carter, donde compartió escenario con su madre y coincidió en algunos momentos con su abuela Tina Knowles y su hermana menor Rumi.