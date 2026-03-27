Hija de Cristian Castro roba miradas

La hija menor de Cristian Castro, Rafaela, se sigue preparando para triunfar en el ámbito artístico como su padre y su abuela, la actriz Verónica Castro; la niña de 11 años, hija de la colombiana Paola Eraso, reapareció en su cuenta de Instagram y mostró su faceta como modelo en una serie de fotografías.

De los tres hijos que tiene Cristian, Rafaela ha sido la que más ha tenido exposición mediática, desde que era una niña, su abuela presumía su talento musical y para el baile; en varios videos aparece o tocando el piano o bailando con gracia.

Aparición en TV

En 2019 debutó en la televisión junto a su abuela en el programa Pequeños gigantes, donde Verónica era coach; la niña ha dicho en diversas ocasiones que quiere ser como su papá de famosa y que se inspira en su paisana Shakira, quien canta, baila y compone sus canciones.

Cristian Castro, quien hace unos días ofreció un exitoso concierto en el Auditorio Nacional, dijo a la prensa que se sentía muy orgulloso e su hija Rafaela y de la madre de esta, y reiteró públicamente su apoyo para que su hija brille. “Ya le estamos sacando su pasarte americano. Sí, ojalá que brille mucho”, dijo el cantante de 51 años, quien además es papá de Simone Candy, de 20 años, y de Mikhail Zaratustra, de 18, ambos fruto de su relación con la abogada argentina Valeria Liberman.

En redes, el shooting de Rafaela ha causado debate entre los cibernautas, sobre si la niña se parece a su papá Cristian o a su abuela Verónica, quien siempre ha hecho pública la fascinación que siente por ella, quien tiene ángel y belleza.