Hija de Daddy Yankee celebra embarazo

Un mensaje escrito en un espejo sobre la arena de la playa anuncia la nueva etapa que Jesselys, hija de Daddy Yankee, vivirá en un futuro no muy lejano: “Baby coming… agosto 2026”. La joven celebra la llegada de su primer hijo junto a Carlos Olmo, con quien contrajo matrimonio en octubre de 2025.

En su cuenta de Instagram, la creadora de contenido compartió un emotivo video en el que aparece disfrutando de las olas junto a su esposo. Caminan por la orilla vestidos con trajes blancos a juego, tomados de la mano, con sonrisas y miradas cómplices.

La grabación concluye con la pareja reflejada en el espejo besándose, mientras aparece el ultrasonido del bebé. “Un poquitito de ti y un poquitito de mí. Una promesa de Dios”, escribió la también maquilladora. La joven explicó que habían esperado el momento adecuado para dar la noticia, asegurándose de que el embarazo fuera saludable, ya que meses atrás sufrieron un aborto espontáneo: “Después de la pérdida que vivimos en septiembre, decidimos guardar este milagrito cerquita del corazón un tiempo. Hoy podemos decirlo con alegría: ¡vamos a ser papás!”.