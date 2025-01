Hija de Dulce habla de su gran pérdida

En medio de la polémica y el duelo, Romina Mircoli hija de la cantante Dulce (q.e.p.d.) compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, donde pone de manifiesto el difícil momento que está pasando al ya no tener a su madre, y la promesa que le hace para seguir adelante con su vida.

“Tengo la paz de haber estado hasta el final a tu lado. Pasaré todas las pruebas difíciles sin importar en qué forma vengan, de la misma manera que en vida afrontaste todo por mi”, escribió la joven en dicha publicación, la cual acompañó con una imagen de Dulce caminando de la mano con su nieto, ambos dando la espalda.

En su mensaje, Romina explicó que a pesar de que no ha parado de llorar, en su corazón solo existe agradecimiento hacia Dios por la madre que le dio y a la cual ve en los ojos de su hijo, que los tiene iguales a los de su famosa abuela. “No estaba lista mami. Tú tampoco. Para esto nunca nadie lo está. No termino de aceptar que jamás volveré a escucharte. Jamás volveré a verte. Jamás volveré a sentir el calor de tu abrazo ni el olor de tu cabello. Abrazo tu ropa y me ahogo en llanto. Te necesito”, continuó Romina en su mensaje.

También explicó que no puede dejarse caer porque ahora a ella le toca velar por su hijo, quien extrañará a su “abu”, como llamaba de cariño a Dulce, por lo que ahora debe ser más fuerte que nunca y honrar de esta manera la memoria de quien dio todo en la vida por ellos. “Me siento perdida sin ti. Pero sé que estarás conmigo para siempre sin importar el lugar donde te encuentres. Te amo mamá”, fue como finalizó su publicación.

Este mensaje se dio en medio de la crítica a su persona, por no haber realizado un funeral más en forma a la cantante, llevando todo a un ámbito íntimo donde solo su círculo más cercano tuvo acceso, además de acusaciones de haber sido la maltratadora de su madre en muchas ocasiones, aunque amigos allegados a la familia, como la conductora y actriz Sugey Ábrego, ya salieron a desmentirlo.

Pero por si fuera poco, Romina Mircoli acaba de sufrir una nueva pérdida, su abuelita Emi, madre de su progenitor Luis Mircoli, quien falleció el día de viernes.