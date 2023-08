La hija menor del actor Carlos Villagrán, mejor conocido como “Kiko”, Vanesa Villagrán, vive un proceso de lucha contra el cáncer. En julio, la joven compartió con sus seguidores que la habían diagnosticado con esta enfermedad y que a pesar de lo sorpresivo que fue la noticia para ella y su familia, estaba convencida de que lucharía todos los días para poder seguir disfrutando la vida.

Vanesa es manager de su padre, se desempeña como modelo y empresaria que recientemente dio de qué hablar cuando abrió una cuenta en la página para adultos Onlyfans, cuestión que no le causó mucha gracia a su padre, quien en su momento dijo que muy a su pesar esa era una decisión de su hija.

Carlos Villagrán, de 79 años tiene seis hijos, Vanesa, de 37 es la menor de ellos, fue en junio cuando ella y su familia se enteraron de la enfermedad que tenía. “El 6 de junio me diagnosticaron cáncer, no lo podía creer, dos cirugías y aún no lo creía, para mí y mi familia fue muy sorpresivo... Vi como 6 oncólogos, no salía del hospital, de informarme, de estudios de todo tipo, de consejos, de videos, no sabía dónde refugiarme, me sentí tan perdida… Una vez más tenía que enfrentarme ahora a esta prueba de Dios y aceptarla”, relató en un video de cuando compartió públicamente la noticia.

Aunque Vanesa Villagrán trata de mantener el ánimo a la par de su lucha contra el cáncer, confesó que le hizo sentir muy mal la pérdida de cabello que ya está sufriendo debido a las quimioterapias, y aunque ya estaba mentalizada para cuando llegara ese momento, cuando lo vivió no pudo llorar. “Se me está cayendo el cabello ya exageradamente, ya estoy a punto de perder mi cabello, ha sido muy impactante, la verdad que cuando se me empezó a caer sí lloré porque es impactante, para una mujer es muy impresionante”, reveló.

Empatía

Villagrán pido a la gente ser empáticos con las personas que luchan contra esta enfermedad, ya que ella se ha topado con comentarios fuera de lugar, como aquellos que la critican por ser “vanidosa” y quejarse de la pérdida de cabello; Vanesa explicó que a ella le gusta verse bien en este proceso porque así se anima a continuar con su lucha que apenas comienza.

“Sean más amables con su familiar, amiga, esposa… Y si no tienen nada que aportar es mejor quedarse callado. Yo a pesar de algunos comentarios súper fuera de lugar sigo levantándome para el siguiente ‘round’”, escribió la joven.