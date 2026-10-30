Hija de Lyle celebra su cumpleaños 16

Hace más de siete años, Pablo Lyle se vio envuelto en un altercado vial que cambió su vida para siempre. Debido al incidente, fue sentenciado por ello a varios años de prisión.

Naturalmente, este tiempo ha sido muy difícil para él, pues ha estado lejos de su familia, con sus hijos creciendo a la distancia. Sin embargo, el plazo está por cumplirse, pues en unas cuentas semanas el intérprete saldrá de la cárcel y se reunirá con los suyos. A la espera de que llegue ese momento, Arantza, la mayor de los hijos que comparte con Ana Araujo, ha celebrado su cumpleaños 16.

Ana tomó su cuenta de Instagram para compartir una especial felicitación para su primogénita por su nueva vuelta al sol. “Dulces 16, mi amor. Te amo @arantzaaraujo”, escribió Ana en sus historias al compartir una foto junto a la cumpleañera, quien es su vivo retrato. Si bien la adolescente no es hija biológica del Lyle, el famoso la crió como propia desde pequeña.

Este cumpleaños seguramente será uno de los más significativos para Arantza, pues será el último que celebre sin la presencia de su padre. Pablo está por cumplir su condena y se espera que salga de prisión el próximo 29 de diciembre.