Paco Ayala, bajista de Molotov, se sincera y habla de una de las consecuencias más impactantes que tuvo el estar de gira constantemente, pues cuando su hija mayor creció, se acercó a él para pedirle a que fueran a terapia juntos, debido a que sentía una desconexión con él, derivada de las ausencias que vivió desde que era muy pequeña.

El músico y Heydee Hofmann, su esposa, estuvieron como invitados en el podcast Auténtico, en el que hablaron acerca de su vida familiar, la cual han construido desde hace 22 años atrás, cuando sellaron su amor ante el altar. La pareja recordó que se conocieron en 2001, en el Bulldog Café, bar al que asistían frecuentemente y donde un amigo en común los presentó.

Ayala y Molotov vivían uno de los momentos más prósperos de su carrera, luego del éxito que significó para la banda el lanzamiento de su primer álbum y el estreno de su segunda producción, mientras que Heydee, bailarina de profesión, comenzaba a posicionarse como un rostro conocido en Televisa, donde trabajó por varios años.

Aunque sus agendas ocupadas los limitaba de poderse ver con más frecuencia, Hofmann consideró que la clave para que se quedaran juntos, pese a los impedimentos, fue el hecho que, además de ser novios, eran los mejores amigos.

“Se dice fácil, pero, la verdad, yo creo que nuestra clave es que yo me casé con mi mejor amigo, que no es celoso, ni yo celosa, y nos tenemos mucha confianza y eso se ha mantenido, nunca me ha fallado, nunca me ha dado motivos”, expresó.

Aunque reconoció que las épocas de ausencia, cuando el músico viajaba con su grupo a ofrecer giras mundiales, le fueron muy complicadas, sobre todo en principio, cuando contaba cada día que pasada para que él estuviera de vuelta en casa.

“No es fácil casarse con alguien que es artista y nunca esté, sí la he pasado bastante difícil; cuando se iba, sufría, me queda sola, solo contaba los días, le iba quitando al calendario, uno menos, uno menos, aprendes a vivir sola, a vivir con mis hijos, a hacer mis actividades, pero eso nos ha hecho más unidos”, señaló.