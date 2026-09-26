Hija de Ricardo Arjona, brilla en Milán

Con labios en tono marrón y una expresión seria, Adria Arjona, hija del cantante Ricardo Arjona y de la modelo Leslie Torres, desfiló en la edición de Vogue World 2026, celebrada en Milán el pasado 22 de septiembre.

En la histórica Galleria Vittorio Emanuele II, donde se llevó a cabo el evento que dio inicio a la Semana de la Moda, la joven compartió espacio con Jennifer Lopez, la modelo Gigi Hadid, el colombiano J Balvin, Alicia Keys y Cardi B.

Adria portó un abrigo gris de Max Mara, ceñido con un cinturón, y zapatos de tacón T-Bar negros. Llevó su melena ondulada suelta y un maquillaje más marcado en los labios.

Durante el evento, la joven estuvo acompañada por su novio, Jason Momoa, el actor estadounidense reconocido por películas como Aquaman y Rápidos y furiosos 10, quien permaneció atento a su participación desde el público.

Una vez que Adria lo ubicó entre los asistentes, le dedicó una gran sonrisa y comenzó a bailar y aplaudir al ritmo de la música de fondo.