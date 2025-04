Para Zulinka Pérez, hija del fallecido Rubby Pérez, la noche del 8 de abril quedará en su memoria. Mientras compartía escenario con su padre, en el Jet Set Club de Santo Domingo, una viga cayó desde el techo y lo aplastó frente a sus ojos.

El colapso del recinto no solo le arrebató a la vida a uno de los íconos del merengue; dejó a una familia y a un país entero sumido en el dolor. Días después de la tragedia, Zulinka rompió el silencio y narró a detalle cómo fueron los últimos momentos de su padre. “Todo fue como un abrir y cerrar de ojos. No me dio tiempo de sostener a mi papá, agarrarlo, o sea, todo le cayó encima, ya no lo vi más”, dijo a la conductora de Telemundo Lourdes Stephen.

En la plática, la también corista reveló que antes del colapso estaban interpretando juntos el tema “Color de rosa”, pero no terminó el tema por una reciente intervención quirúrgica.

Zulinka explicó que el cantante tenía la costumbre de cerrar los ojos durante sus interpretaciones, lo que podría haber impedido que se diera cuenta de lo que estaba a punto de suceder. “Cuando él entró, todo empezó a desplomarse. Esa imagen no se borra de mi cabeza, yo vi cuando le cayó la viga y me lo aplastó”, agregó entre lágrimas.

En medio de la tragedia, Zulinka también lamentó la muerte del saxofonista Luis Solís, quien falleció al instante cuando una viga lo golpeó en la cabeza. Asimismo, informó que el bajista del grupo permanece hospitalizado.

Entre los recuerdos más íntimos que Zulinka conserva, están las últimas palabras que Rubby le dijo mientras compartían el escenario: “Me abrazó y me dijo ‘mira qué cinturita tienes’, y yo le dije ‘gracias a ti’”.

El cuerpo del cantante fue despedido en una ceremonia privada el 9 de abril, y este jueves se realizó un homenaje público en el Teatro Nacional Eduardo Brito, donde cientos de admiradores se dieron cita para darle un último adiós.