Hija de Spielberg debuta en el cine

Cuando somos pequeños se nos advierte que no debemos confiar en los extraños, y la cinta No alimentes a los niños se encarga de recordarnos el por qué, incluso cuando la amenaza parece venir disfrazada de amabilidad.

La historia disponible en Prime Video y Apple TV se sitúa en Estados Unidos, en un mundo donde un virus ha acabado con la mayor parte de la población adulta. Los sobrevivientes son niños que avanzan juntos en busca de un lugar seguro, aprendiendo demasiado pronto que sobrevivir no siempre significa estar a salvo.

En su huida, el grupo se refugia en una casa aislada donde una mujer les ofrece un techo, comida caliente, palabras suaves y un aparente interés genuino por su bienestar, pero pronto descubren que nada es lo que parece y que el peligro puede habitar justo donde creían haber encontrado protección.

Desarrollo

Bajo esta premisa se desarrolla No alimentes a los niños, ópera prima de Destry Allyn Spielberg (la hija del oscarizado Steven Spielberg) quien apuesta por el terror psicológico y construye una atmósfera sostenida en la desconfianza, la paranoia y el miedo a depender del adulto equivocado.

Uno de los mayores aciertos del filme es la actuación de Michelle Dockery como Clara, una enfermera de modales suaves y mirada inquietante, en quien recaen los momentos más tensos de la historia, llevando al espectador del suspenso a la psicosis.