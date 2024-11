Valentín Elizalde fue uno de los cantantes de regional mexicano más queridos de nuestro país gracias a éxitos como “Ebrio de amor” o “Vete ya”, sin embargo, también fue conocido por su faceta como padre de tres hijos.

A 18 años de su muerte, su hija Valentina Elizalde, recordó al intérprete con un controvertido video, donde la joven, que sigue los pasos del “Gallo de Oro” en la música, confrontó a quien atentó contra la vida de su padre.

A pocos días de cumplirse 18 años del atentado que le quitó la vida a Valentín Elizalde, su hija mayor, Valentina, compartió un conmovedor y fuerte mensaje en redes sociales, recordando la ausencia de su padre y expresando el dolor que sigue marcando su vida.

Valentina, de 21 años, hizo un recuento de los momentos más especiales que vivió con su padre antes de su trágico fallecimiento a través de un video en su cuenta de Tiktok.

El cantante murió cuando Valentina tenía apenas 3 años, dejando un vacío que, según ella, no ha podido superar. “Ya se viene el aniversario luctuoso número 18 de mi papá y por más que intento recordarlo sin llorar, no puedo, porque lo único que me quedo de él es esto, solo fotos y videos juntos, el dinero no llena el vacío de su ausencia”, escribió el pasado 15 de noviembre, reflejando el profundo impacto que la pérdida ha tenido en su vida.