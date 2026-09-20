Hijo de Aylin descansará en cementerio marino

Aylín Mujica asegura que el dolor más grande que ha experimentado es la muerte de su hijo Mauro, quien falleció hace dos meses después de haber disfrutado de un atardecer en la playa, la cubana informó que aunque aún no recibe las cenizas de su hijo, por cuestiones de trámites, cuando esto ocurra ya saben dónde depositarán sus restos, se trata de un cementerio bajo el mar, un sitio único en el mundo.

Mujica habló con la prensa sobre cómo ha sorteado este dolor, y compartió que aunque su hijo le dijo antes de morir que se encontraba bien, pese a que estaba saliendo de una neumonía, viendo los videos que le mandó, se da cuenta que en realidad estaba débil.

Comentó que Mauro sufrió un infarto, colapsó y tuvo un fallo de órganos producto de la neumonía; un coágulo en un pulmón complicó el escenario, lo revivieron siete veces, pero su corazón no soportó más. “Lo único que ha pasado es que se nos adelantó y eso me sirve de bálsamo para el alma”, dijo conmovida.

Terapia

Aylín ha recibido ayuda especializada, además de un apoyo total de su familia y de amigos como Maribel Guardia. Afirma que tiene la certeza de no ser una “madre derrotada”.

Llora todos los días, todo el tiempo, sin embargo, el trabajo es lo que la hace volver a la realidad que no es como antes de la muerte de su hijo, sin embargo está convencida que hay que seguir viviendo, pues quedarse a llorar en una cama es fácil, es cómodo, sin embargo, precisó que eso no lo puede hacer porque tiene dos hijos más.

¿Dónde descansará Mauro?

Aylín Mujica compartió que será en el Panteón Neptuno, ubicado en la Florida, el lugar donde descansarán los restos de su hijo; a dos meses de su muerte, recientemente lo cremaron, pero aún la familia no recibe las cenizas.

El Panteón Neptuno, conocido oficialmente como Neptune Memorial Reef, es un cementerio submarino ubicado frente a la costa de Miami, Florida, aproximadamente a 5 kilómetros de Key Biscayne. El complejo, inspirado en la Atlántida y la arquitectura clásica griega y romana, se encuentra a unos 12 metros de profundidad y está considerado el primer cementerio submarino del mundo y uno de los arrecifes artificiales más grandes.