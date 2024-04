Hijo de “Cepillín” critica a Zurita

Ricardo González Jr., el hijo del legendario payaso “Cepillín”, fue abordado por la prensa en el pasado para conocer su opinión sobre quién podría interpretar a su padre en la próxima bioserie dedicada al icónico cantante.

En respuesta, mencionó que le agradaría ver a Humberto Zurita en el papel, ya que percibe similitudes en las facciones entre el fallecido artista y el reconocido actor. No obstante, lo que comenzó como meras consideraciones en aquel entonces, ha desencadenado una polémica.

Resulta que la actual pareja de Stephanie Salas habló públicamente acerca de su posible participación en el proyecto, pero sus comentarios solo generaron molestia en González, quien expresó su decepción y acusó a Zurita de ser soberbio y de menospreciar la trayectoria de “Cepillín”.

La semana pasada, Humberto explicó a De primera mano que desconocía la realización de una bioserie sobre el payaso. “Pero si me llega la oferta, ya veremos qué hacemos con eso. No sé cuándo lo quieren hacer. Yo tengo todo el resto del año ya cerrado”, externó.

Además, comentó que primero tendría que revisar el proyecto para ver si lo aceptaba. “Yo me baso mucho en los guiones. No acepto trabajos solo por el dinero. Siempre pido una sinopsis de personajes, un plan general de grabación, cuánto tiempo, qué directores, y lo hago porque no acepto cualquier cosa”, declaró.

Las respuestas del famoso llegaron hasta Ricardo, que reaccionó mediante un video publicado en su perfil de Instagram. En el clip, el hijo del querido payaso dijo que comprendía que Zurita no estuviera enterado de la bioserie, pero consideró despectivas sus respuestas, como “qué se va a hablar de él (‘Cepillín’)” y “las bioseries son muy complicadas”.

Manifestó que sentía pena, puesto que la bioserie tratará sobre el payaso más importante de México y Latinoamérica, y que se tome en cuenta al actor es importante. Hizo un recuento de los logros de su padre. “Una persona que vendió más de 40 millones de discos, más de seis mil programas de televisión. Creo que debes saber un poco más de historia y tener más cuidado en lo que respondes”, señaló dirigiéndose a Zurita.

Agregó que su padre sí fue un verdadero ídolo y descartó cualquier oportunidad de que Humberto continuara siendo considerado para encarnar a su padre. “Yo no sé si Humberto Zurita está llenando la obra de teatro de ‘Papito querido’, que, por cierto, ya ven, ahí está en lo que está terminando Humberto Zurita, y no sabe si le conviene hacer el papel de ‘Cepillín’. ¿Cómo lo ven? Mi papá sí era un ídolo. Te llenaba plazas de toros. Entonces, qué pena, señor Humberto Zurita, si en algún momento pensé en usted, discúlpeme, pero no lo vuelvo a hacer. No le van a llamar para el ‘casting’, tranquilo, siga haciendo sus teatritos”, concluyó.

Para finalizar, lamentó que las personas confundieran un comentario positivo con una oferta de trabajo, y etiquetó al famoso. Hasta el momento, Zurita no ha reaccionado a la polémica.