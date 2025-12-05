Hijo de Chayanne llega a Exatlón

Lorenzo Figueroa, hijo del cantante Chayanne, anunció su incorporación a la nueva temporada de Exatlón Estados Unidos. La noticia fue revelada por el mismo modelo a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una foto con una camiseta azul, el color que identifica a su equipo, y escribió: “Llegamos a las arenas de #ExatlonEEUU por primera vez. ¡Vamos azules! Que empiece el reto”.

El anuncio generó reacciones positivas entre sus seguidores en redes sociales, aunque su padre, conocido como el “papá de Latinoamérica”, aún no se ha pronunciado al respecto.

El ingreso de Lorenzo al reality ha despertado interés, en parte por la fama de su padre, el intérprete de “Un siglo sin ti”, pero también porque Figueroa ha mantenido un perfil relativamente bajo, alejado de los reflectores. Ahora, se prepara para afrontar los exigentes retos físicos.

Es hijo de Chayanne y la exreina de belleza venezolana Marilisa Moronesse. A pesar de ser el vástago de una de las figuras más queridas de la música latina, ha preferido forjar su propio camino, sin depender del apellido de su padre.

Nacido en 1997, Lorenzo desarrolló una pasión por las pruebas físicas desde joven, y ha destacado jugador universitario de baloncesto. Ahora, en Exatlón, enfrentará los circuitos de la República Dominicana con la meta de ganar el codiciado trofeo de 200 mil dólares.