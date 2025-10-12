Hijo de “Chespirito” no aprueba hate

Roberto Gómez Fernández aclara que, a pesar de que reprueba la forma en que Florinda Meza fue tratada en redes sociales, tras el estreno de la bioserie Chespirito: sin querer queriendo, eso no lo obliga a disculparse con la esposa de su padre, debido a que alega que él no incitó el odio ni los comentarios negativos que la actriz ha recibido.

El hijo de “Chespirito” fue captado en su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ahí, medios como Venga la alegría le preguntaron, como se ha vuelto costumbre, por Florinda Meza, a quien defendió del odio que ha recibido en redes, durante una reciente entrevista con el periodista Heriberto Murrieta.

Si bien antes de entablar esa conversación, Gómez Fernández ya había descrito como “diabólico” y “cruel” el trato que la actriz de El Chavo del 8 recibió, fueron las declaraciones que hizo en esa entrevista las que llevaron a pensar al público que, quizá, se trataba de una especie de disculpa de su parte, ya que habría sido la bioserie lo que maximizó la poca aceptación con la que ahora cuenta Florinda.