Hijo de Cynthia ya va a clases

León, el hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez recién cumplió dos años y ya se convirtió en un estudiante, el pequeño ya ingresó a la escuela y su madre, la exconductora de Venga la alegría compartió cómo fue el emotivo momento en el que su bebé se fue a su salón de clases.

Parece que fue hace unos días cuando la pareja, que llegó al altar en 2022 en una ceremonia privada y discreta en España, presentó al mundo a León, su primer y deseado hijo, lo hicieron con una emotiva fotografía del pie de su bebé y un mensaje con el que condensaron lo felices que estaba con su debut como padres.

Como madre orgullosa, Cynthia Rodríguez, exintegrante de La Academia, detalló en sus redes lo sorprendida que está de su hijo León, de lo inteligente que es y del potencial que tiene para aprender, por ello, dijo, ella y su esposo Carlos Rivera tomaron la decisión de que su hijo ya fuera a la escuela. “Estoy sorprendida de mi bebé, recién cumplió dos años pero realmente yo sentía que me estaba quedando corta con todo lo que podía aprender y por eso decidimos que empezara con sus clases y la verdad es que es el más feliz”, dijo.

Rodríguez se dijo sorprendida porque León se fue contento a su salón de clases de la mano de su maestra, tan feliz iba que ni se despidió de ella, algo que provocó que la conductora tuviera sentimientos encontrados, pues a su corta edad, lo percibe como un niño muy independiente. “Le digo ‘¿quieres jugar con tus amigos’, y me dice ‘ajá’. Hoy llegó, la maestra lo tomó de la manita y le dijo ‘vamos al salón con tus amiguitos’ y él se fue y ni siquiera volteó a verme; estoy feliz por una parte y por otra siento que es demasiado independiente. Sale feliz de la casa a sus clases”, escribió Cynthia Rodríguez junto a una foto en blanco y negro de su hijo León, quien carga una mochila de dinosaurio en la espalda.

Leoncito debutó en el video musical de su padre, llamado “La mejor canción”, en el que aparece jugando en medio de pinturas y con pies descalzos.