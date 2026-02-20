Hijo de D’Alessio sufre ataque

Vaya susto que se llevaron el cantante Jorge D’Alessio y su esposa, la actriz Marichelo Puente, cuando se percataron de que su hijo menor Patricio, había sufrido mordeduras en las piernas de un tiburón pequeño; las heridas ameritaron 30 puntadas y ocasionaron un momento de terror.

El nieto de Lupita D’Alessio estaba nadando en las playas de Tulum cuando fueron sorprendidos por un tiburón; Marichelo admitió que lo que pasó es una historia de no creerse, pero lo compartió a manera de prevención.

Marichelo contó que su hijo Patricio y un amigo estaban en la orilla de la playa, a 20 pasos de donde estaban ellos, el agua no les llegaba ni a la cintura, cuando comenzaron unos gritos horribles de Pato, entonces, su hermano Santiago lo sacó del agua y Patricio no dejaba de gritar que algo lo había picado.

Su hermano Santiago, quien lo sacó del agua alcanzó a ver al tiburón. “Le ve la pierna llena de sangre y ve una cola que se va; no era un piquete, era una mordedura bastante grande”, señaló.

Recibe atención inmediata

Marichelo prosiguió diciendo que se fueron al hospital y el médico que lo atendió les dijo que era una mordida de tiburón; no lo podían creer. “Es de no creerse, yo sigo en ‘shock’, lo ves en documentales o cosas así pero nunca te imaginas tan cercano con tu hijo”, relató.

Por fortuna, Patricio se encuentra en recuperación después de recibir 30 puntadas. La esposa de Jorge D’Alessio enfatizó que aunque no lo estén diciendo, es una realidad que hay mucho tiburón a la orilla de la playa, y como dice su hijo: “Ma, están defendiendo su casa”.

La actriz se siente agradecida porque sabe que pudo haber sido mucho peor, más grave. Jorge D’Alessio, en otro video, destacó la reacción de su esposa, quien es conocedora de los primeros auxilios, y aplaudió la actitud de su hijo que ya hasta bromea con lo sucedido.

Marichelo es hermana de la cantante Anahí. Contrajo matrimonio con D’Alessio el 21 de mayo de 2011; llevan juntos más de 14 años y tienen tres hijos juntos: Ana Paula, Santiago y Patricio.