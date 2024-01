Trece años después del divorcio de Ana Bárbara y José María Fernández, “Pirru”, el hijo que él tuvo con la fallecida Mariana Levy habló acerca del distanciamiento que tiene con la cantante de “Bandido” después de que ella fungiera como una segunda madre cuando la suya murió víctima de un asalto.

José Emilio Fernández Levy comenzó a dar de qué hablar cuando confesó que pasaría la Navidad solo en casa y comiendo pizza, por lo que su tío Pato Levy y Ariel López Padilla lo invitaron públicamente a pasar con ellos la cena de Nochebuena y posteriormente el festejo decembrino, sin embargo, el joven de 19 años declinó ambas invitaciones y confesó hace unos días que la pasó acompañado de su mejor amigo. “Ya no fue comiendo pizza, pude hacer un pavo”, contó Levy al programa de televisión De primera mano.

El hijo menor de Mariana Levy está alejado de su padre desde hace varios años e incluso ha declarado que se considera huérfano tanto de padre como de madre, por lo que no recibió ningún mensaje de felicitación de su papá, pero tampoco de Ana Bárbara, con quien siempre llevó una buena relación.

Sin embargo, José Emilio no considera esta actitud de parte de la cantante únicamente hacía él, sino que lo considera un distanciamiento general que atribuye a la relación que Ana tiene con Ángel Muñoz, su nueva pareja. “A mí sí me duele que, gracias a ese señor, porque es la verdad, tiene un distanciamiento con mis hermanos, con su mamá, con sus mismos hermanos, gracias a su pareja, entonces a mí sí me duele que esté pasando eso porque no se da cuenta”, señaló.

Fernández Levy, quien ha decidido continuar con el legado artístico de su madre y su abuela Talina Fernández, también aseguró que con Emiliano, el hijo mayor de Ana Bárbara, sí se felicitó, mientras que con su medio hermano Chema siempre está en comunicación. En anteriores ocasiones, el joven ha asegurado que sus hermanos recibían malos tratos de parte de la nueva pareja de la famosa y que por esta razón ya no vivirían con ella. Sin embargo, cree que ellos nunca van a hablar al respecto para pausar la situación.

“Ellos nunca lo van a hacer, no sé por qué no lo han hecho, por qué no han hablado, tienen sus ideas y yo las respeto. Yo creo que tal vez es para proteger a su mamá. No sé por qué no han salido a hablar, pero sus razones tendrán”, añadió.