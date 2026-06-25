Hijo de Liam Payne, único heredero

A casi dos años de la muerte de Liam Payne, el destino de la fortuna que dejó el cantante finalmente quedó definido. De acuerdo con información publicada por The Daily Mail, nuevos documentos presentado ante el Tribunal Superior del Reino Unido establecen como único heredero a Bear, el hijo de ocho años que el ex-One Direction tuvo con la cantante Cheryl Tweddy.

Payne murió el 16 de octubre de 2024, tras caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires. Como no dejó testamento y tampoco estaba casado, la legislación británica determinó al menor como el único beneficiario.

En los registros, también se especifica que el menor recibirá la cantidad de 21 millones de libras esterlinas (más de 27 millones de dólares), casi 3 millones menos de lo que se había estimado inicialmente.

Patrimonio

Entre los bienes se encuentra una casa de cinco habitaciones ubicada en Buckinghamshire, adquirida por Payne en 2021, con la intención de permanecer cerca del niño después de su separación de Cheryl. La residencia fue puesta a la venta tras su muerte, aunque posteriormente se retiró del mercado.

De acuerdo con la prensa británica, parte del dinero podrá utilizarse para beneficiar a Bear; mientras que el resto permanecerá en un fideicomiso hasta que cumpla 18 años. Tweedy y el abogado de la industria musical, Richard Bray, fueron designados como administradores de la herencia.

Por su parte, la influencer Kate Cassidy, con quien Payne mantenía una relación sentimental, se negó a hacer cualquier reclamación sobre los bienes del artista.