Apolo, el hijo de Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán, de cinco años de edad, fue ingresado en el hospital tras experimentar intensos dolores de cabeza y episodios de vómito.

Según lo compartido por Laguna en De primera mano, hace dos días, recibió una llamada de la escuela informándole sobre el malestar del menor mientras estaba en clases.

Después de llevarlo al médico y administrarle medicamentos recetados, los síntomas persistieron, llegando incluso a desmayarse varias veces, lo que llevó a ser ingresado. “Lo llevé a un doctor, le di las medicinas que me dieron, pero las volvió a vomitar todas. Se desmayó varias veces y ahora está internado en un hospital”, contó.

Apolo estaría luchando contra una infección viral severa y se encuentra a la espera de realizar exámenes debido a sus dolores de cabeza recurrentes. “Se ha desmayado cuatro veces. Pero son cosas que no quiero comentar”, añadió la productora sobre la salud de su hijo.

A pesar de la preocupante situación, aún no se ha proporcionado un diagnóstico definitivo, ya que Apolo continúa bajo observación en un hospital privado. Por su parte, Luis Enrique Guzmán no se ha presentado en el hospital.

Mayela y Luis Enrique continúan con la disputa legal por la paternidad de Apolo. En meses anteriores, Mayela expresó su disposición a someter al niño a pruebas de ADN y moleculares para disipar cualquier duda sobre la paternidad. Además, aseguró que estará presente durante los exámenes para garantizar la transparencia del proceso.

En caso de ganar el caso, Mayela tiene una solicitud clara: una disculpa pública de Guzmán por haber negado la paternidad de Apolo. En sus propias palabras: “Esto fue algo muy grave. Yo siempre he dado la cara y es lo que espero de él. Que le dé una disculpa a su hijo, a mí no me importa”.

Destacó que su principal motivación es que el menor vea que su padre reconoció el error cometido en algún momento. Respecto a cómo sigue el proceso para la prueba de paternidad, Mayela informó en la reciente entrevista que se llevará a cabo el próximo miércoles 21, con la presencia de un único perito. “Dios quiera que de aquí al miércoles (Apolo) esté bien. Faltan varios días”, añadió.