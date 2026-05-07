Hijo de Paulina Rubio en problemas

El hijo de Paulina Rubio, Andrea Nicolás, enfrenta un proceso legal tras ser captado por cámaras de seguridad robando en un supermercado. El hecho ocurrió en Miami y fue revelado durante las audiencias sobre la custodia del adolescente. El incidente ha generado un debate sobre las consecuencias que podría enfrentar el menor, incluida la posibilidad de ser internado lejos del entorno de los padres.

Cámaras de seguridad identificaron a Andrea Nicolás, de 15 años, participando en el robo junto a otros jóvenes en un supermercado.

Controversia

La noticia se difundió cuando se discutía en una audiencia el futuro de la residencia de Andrea Nicolás. Según la información presentada, la situación incrementó la tensión entre los padres y pone en entredicho su capacidad para guiar y educar al joven.

Paulina expresó su desacuerdo ante la reacción de Colate, quien defendió a su hijo tras conocerse el robo.