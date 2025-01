Aunque Pepe Aguilar todavía vive un ambiente de fiesta por recibir el año junto a sus hijos, Aneliz, Leonardo y Ángela durante la temporada navideña, para otro miembro de su familia, Emiliano Aguilar, este 2025 le trajo un profundo dolor, ya que, reveló la muerte de uno de sus amigos más cercanos.

La noticia la dio a conocer a través de un sentido mensaje que compartió en sus redes sociales, en el que no solo lamentó la partida de este chico; sino que se dijo completamente devastado. “Dios te pido que por favor cuides a mis ‘compas’. Desgraciadamente, hoy se me fue otro soldado. Me caga perder amigos de esta forma”, escribió.

Sin revelar mayores detalles, ni de la identidad de su ser querido ni de las circunstancias del deceso, Emiliano aprovechó para mandar sus condolencias y dedicar unas últimas palabras a su amigo. “Descansa en paz ‘hommie’. No te preocupes, nosotros nos encargamos”, agregó.

De inmediato, los usuarios le expresaron su solidaridad y apoyo, y también hubo quien le pidió que se cuidara y no se metiera en problemas ahora que su carrera en el mundo de la música ha comenzado a despegar, ya que muchos interpretaron estas últimas palabras como una advertencia.