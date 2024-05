Los últimos meses no han sido sencillos para Pato Levy, pues la arritmia que padece provocó que fuera hospitalizado en más de una ocasión, motivo por el que llegó a hacer una petición a su madre, Talina Fernández —fallecida en junio pasado—: le pidió que si no recuperaba su salud, permitiera que pronto la alcanzara en el más allá.

Desde que la “dama del buen decir” murió, la vida de los Levy sufrió un giro de 180 grados, pues no solo se enfrentaron a la pena de perder al cimiento de su familia, sino que atravesaron problemas económicos severos, debido a la gran cantidad de dinero que supone mantener en pie la casa que su madre les dejó en vida y en la que ahora viven tanto Pato como Coco.

No conforme con esta situación, derivado de los destrozos que dejó el huracán Otis, en Acapulco, la familia perdió la casa que Talina tenía en el puerto, y veían como una potencial entrada de dinero, en caso de ponerla a la venta. “Lo más fácil era vender Acapulco, pero Acapulco se lo llevó el viento”, dijo recientemente a Ventaneando.

A todo esto se sumó el delicado estado de salud de Pato que, desde tiempo atrás, padecía problemas del corazón que fueron agravándose a tal grado que se le dificultaba respirar y hablar. El hijo menor de Talina asocia la gravedad con que avanzaba su arritmia con la partida de su madre, asegurando que le dejó “el corazón bien roto”.

Aunque su mayor deseo era el de ser operado, para dejar atrás su enfermedad, la realidad es que Pato no ha sido intervenido quirúrgicamente, no solo por la falta de camillas en hospitales, sino por la carencia económica en que se encuentra, pues llegó a confiar a la prensa que su hermano Coco tuvo que hacer una recolecta de fondos con sus amigos más cercarnos, para que él pudiera salir del hospital.

Abatido, Pato llegó a pensar que lo mejor era que su vida acabara, por lo que pidió a su madre que, si su salud no se iba a restablecer, apresurara el día de su partida de este mundo. Así lo reveló: “Yo lo único que le pedía al cosmos, a mi madre y al Señor, viéndome tan mal, era ‘oye, no seas gacho, si me voy a ir, que sea rapidito’. O sea, yo no quiero tener una agonía de dos años en una cama, conectado a aparatos”.

Luego de hacer esta petición, la salud de Pato solo fue en detrimento hasta que un día, radicalmente, notó una mejoría casi inexplicable que le permitió reanudar sus actividades cotidianas. “Estuve empeorando y, de repente, de la nada, como si fuera un milagro, te lo juro, me sentí mejor, empecé a salir a caminar; caminaba tres pasos y me cansaba, luego caminaba diez pasos, y ya camino dos kilómetros diarios, ya subo y bajo escaleras, ya me muevo, ya no uso oxígeno”, destacó.

Finalmente, contó que una médium —a través de una amiga— contactó a la conductora, quien le envió un mensaje a su hijo: que la decisión de vivir quedaba en él.