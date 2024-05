En los últimos meses, Yahir ha sido el blanco de fuertes críticas por la distancia que mantiene con Tristán, su hijo mayor. Hay quienes aseguran que el cantante no quiere ayudar al joven con sus problemas de adicción al alcohol y las drogas, a pesar de que estos son de conocimiento público desde hace años.

En una entrevista con Isabel Lascurain, el “exacadémico” reveló que, si bien lo ha intentado, no ha podido ayudar a su hijo, pues es él quien no ha podido comprometerse con su propia recuperación. Sin embargo, no ha perdido la esperanza de que este salga adelante y puedan reencontrarse.

Ahora, Tristán le responde al famoso para hacerle saber que ya ha cambiado su vida y que aunque le hace falta su papá, él tiene sus propios planes. “A mi padre lo veo limitándome a mí y a él mismo. Necesitamos hablar. He llorado por mi papá todos los días. Entiéndelo, Yahir, yo nunca me voy a colgar de tu nombre, como la gente piensa. Llevo tu apellido con muchísimo amor y orgullo, pero no soy tú”, dijo en entrevista para TVNotas.