La cantante colombiana Shakira llegó a México tras su estancia en Miami, donde ha vivido desde abril de 2022, luego de su controversial separación de Gerard Piqué, padre de sus hijos Milan y Sasha. Durante su llegada a México, la famosa fue captada junto con su hermano Tonino Mebarak y miembros de su staff, por lo que la duda sobre el paradero de los pequeños no se hizo esperar.

Al ser cuestionada sobre qué tan cierto es que va a vivir con sus hijos en nuestro país, la cantautora negó tajantemente esta información. “No, no es verdad, pero vamos a estar un tiempo largo aquí en México, porque vamos a estar haciendo siete conciertos aquí en Ciudad de México”, aclaró la barranquillera.

Por otra parte, externó su total agradecimiento al público que le brindó su cariño y respaldó durante su proceso de separación con el exfutbolista español. “Ha sido un proceso muy sanador, un proceso muy sanador para mí y para muchas mujeres, y para mucha gente que me ha acompañado desde el inicio, y estoy feliz de estar aquí en México que ha sido un país que me ha apoyado, que me ha comprendido, que me ha querido, y yo los amo, los amo con todo mi corazón”, expresó.

Hasta el momento se desconoce lo que sucederá con los cuidados de los hijos de Shakira, quienes también se mudaron a Miami con la colombiana, luego de que ella obtuvo su custodia.