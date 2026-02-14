Hilary Duff desata “memes”

Los amantes del pop de la década de los 2000 celebraron el anuncio de la próxima gira de Hilary Duff The Lucky Me Tour, donde se confirmó que visitará México en el 2027.

La protagonista de la exitosa serie Lizzie McGuire se presentará el 12 de febrero del 2027 en el Palacio de los Deportes, en un show en el que revivirá la nostalgia con éxitos como “What dreams are made of” y “Come clean” canciones que se volvieron parte de la infancia de toda una generación.

Por este motivo, la respuesta de los fans se hizo presente en redes sociales provocando una ola de divertidos “memes”. Rápidamente los fans mexicanos reaccionaron al verse incluidos dentro de la próxima gira de la cantante, y las referencias a la serie Lizzie McGuire no podían faltar.

Con una amplia cartelera de conciertos en el año y los anuncios de otros artistas internacionales, muchos seguidores de la cantante mencionaron que no alcanzarán a ahorrar para la preventa, que será este viernes. Asimismo, decenas de internautas señalaron que la batalla por los boletos en la preventa será muy difícil.