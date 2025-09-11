Hilary Duff regresa a la música

Hilary Duff retomará su carrera musical. Después de casi una década de haber lanzado su último disco, la cantante anunció que regresará a los escenarios con un nuevo proyecto. La noticia la dio a conocer la propia artista a través de sus redes sociales, donde compartió una serie de fotografías que acompañó con la frase: “Nueva música o algo”.

Para dar inicio a esta nueva etapa, la también actriz tomó la decisión de sumarse a las filas de Atlantic Records y su llegada se hizo oficial con un mensaje que le dedicó la disquera en su cuenta oficial de Instagram. “Despierta, Hilary Duff es oficialmente parte de la familia AMG. No podríamos estar más emocionados por este viaje y por la nueva música... o algo”, escribieron.

Fue en 2015 cuando la protagonista de Lizzie McGuire lanzó al público Breathe in. Breathe out, su último disco como solista y del que se desprenden temas como “Sparks” y “One un a million”.

Desde entonces, Duff se mantuvo activa en la actuación con papeles en series como Younger y How I met your father, además de diversos proyectos televisivos. Aunque retomará la música, Duff también seguirá activa en pantalla. De acuerdo con Deadline, la famosa protagonizará una nueva serie llamada Pretty ugly.

La producción, de la que no se tienen mayores detalles, narra la historia de Miranda Miller una madre y exreina de belleza obsesionada con los certámenes infantiles, y quien hará de todo con tal de que su hija triunfe en este mundo.