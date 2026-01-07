Himnos feministas que marcaron historia

Igualdad de derechos y respeto para las mujeres. Incluso en el siglo XXI, todos seguimos necesitando combatir el sexismo en cada área de la sociedad. Prueba de ello es que Billboard ha elaborado una lista de temas sobre el empoderamiento que incluye éxitos de divas pop y otras menos conocidas.

Kesha "Woman".

Lily Allen "Hard out here"

Whitney Houston "I´m every woman"

Robyn "Dancing on my own"

M.I.A. "Bad girls"

Beyoncé "Run the world"

Cyndi Lauper "Girls just wanna have fun"

Destiny´s Child "Independent woman"

Mariah Carey "Side effects"

Christina Aguilera y Lil´ Kim "Can´t hold us down"

Hailee Stenfield "Love myself"

Shania Twain "Man! I feel like a woman!"

Joan Jett "Bad reputation"

Demi Lovato "Confident"

Solange Knowles "Don´t touch my hair"

Madame Gandhi (con colaboración de UNIIQU3) "The future is female (The Artist Club Remix)"

The Pussycat Dolls "I don´t need a man"

Madonna "Like a virgin"