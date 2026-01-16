Hipertensión: el enemigo silencioso

La presión arterial alta, conocida médicamente como hipertensión, es una de las principales causas de enfermedades cardiovasculares en el mundo. Se presenta cuando la sangre circula con demasiada fuerza a través de las arterias, lo que provoca un desgaste constante en el sistema circulatorio.

A diferencia de otros padecimientos, la hipertensión suele desarrollarse de manera silenciosa. Muchas personas pueden vivir durante años con la presión elevada sin presentar síntomas claros, lo que incrementa el riesgo de sufrir daños graves sin previo aviso. Cuando la presión arterial se mantiene alta por periodos prolongados, el corazón se ve obligado a trabajar con mayor esfuerzo. Esta sobrecarga puede debilitar el músculo cardiaco y aumentar la probabilidad de padecer insuficiencia cardiaca.

El aumento de la presión arterial también afecta directamente a las arterias, provocando que pierdan elasticidad, esto dificulta el paso de la sangre y favorece la aparición de problemas como infartos y accidentes cerebrovasculares.

Causas

Entre los factores más comunes que contribuyen a la hipertensión se encuentra el consumo excesivo de sal, muchos alimentos procesados contienen altos niveles de sodio, lo que favorece la retención de líquidos y eleva la presión sanguínea, el estrés constante es otro factor determinante, las tensiones diarias, la carga laboral y los problemas emocionales pueden provocar aumentos temporales de la presión que, con el tiempo, se vuelven permanentes.

La falta de actividad física y el sedentarismo también juegan un papel importante. El ejercicio regular ayuda a fortalecer el corazón y a mantener las arterias en buen estado, reduciendo así el riesgo de hipertensión.

El sobrepeso y la obesidad aumentan la demanda de oxígeno y nutrientes del cuerpo, lo que obliga al corazón a bombear con mayor fuerza. Mantener un peso saludable es fundamental para controlar la presión arterial.

El consumo de tabaco y alcohol contribuye al deterioro del sistema cardiovascular. Estas sustancias dañan las paredes de las arterias y alteran el ritmo normal del corazón, elevando la presión sanguínea.

Adultos mayores

La edad es un factor que no se puede modificar. Con el paso de los años, las arterias tienden a endurecerse, lo que incrementa el riesgo de desarrollar presión arterial alta, especialmente en adultos mayores.

La herencia genética también influye. Las personas con antecedentes familiares de hipertensión tienen mayor probabilidad de presentar esta condición, por lo que deben prestar especial atención a los controles médicos. Medirse la presión arterial de forma periódica es una herramienta clave para la prevención. Detectar a tiempo cualquier alteración permite iniciar cambios en el estilo de vida o tratamientos médicos oportunos.

Recomendaciones

Una alimentación balanceada, rica en frutas, verduras y alimentos bajos en grasa, ayuda a mantener la presión en niveles adecuados. Reducir el consumo de sal es una de las recomendaciones principales de los especialistas. El control del estrés mediante técnicas de relajación, descanso adecuado y actividades recreativas contribuye de manera significativa al bienestar cardiovascular y emocional.

Cuidar la presión arterial es una inversión en salud y calidad de vida. Adoptar hábitos saludables y acudir regularmente al médico puede prevenir complicaciones graves y garantizar un futuro más saludable.